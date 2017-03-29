世界盃資格賽》巴西高奏凱歌 率先晉級明年世界盃

〔體育中心／綜合報導〕巴西在台灣時間今天（29日）早上以3：0擊敗巴拉圭，14場比賽裡拿下10勝3和1敗、33分積分，拜烏拉圭同日敗給秘魯之賜，成為全球首支晉級明年俄羅斯世界盃的球隊。

在巴西最大都市聖保羅，一共有44000名觀眾見證這場關鍵的勝利。第33分鐘，庫提尼歐（Philippe Coutinho）在右路跟保利尼歐（Paulinho）配合破門，為巴西先馳得點。下半場，內馬爾（Neymar Jr.）一度在第53分鐘有12碼罰球機會，但球被對方撲掉。第64分鐘，內馬爾從左路連過3人後射門得手，比數改寫為2：0。

第86分鐘，庫提尼歐從左路與保利尼歐配合，保利尼歐以腳後跟找到高速突破的馬塞洛（Marcelo），馬塞洛挑射得分。終場巴西以3球輕取巴拉圭，並因為烏拉圭輸球確定晉級俄羅斯世界盃。

內馬爾慶祝進球。（美聯社）