NBA》傳奇中鋒排名 歐尼爾認為自己只排第三
2017/03/30 16:53
歐尼爾。（資料照，法新社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕日前湖人舉辦名人堂球星歐尼爾（Shaquille O'neal）的雕像揭幕儀式，NBA on TNT今也公布歐尼爾心目中傳奇中鋒的歷史排名。
歐尼爾生涯拿下4次冠軍，並在去年入選名人堂，在他心目中，認為自己為歷史排名第3的中鋒，第一名他給了「指環王」羅素（Bill Russell），羅素生涯曾拿下11次總冠軍，為NBA史上最多，湖人傳奇球星「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）則排名第2，他也是目前NBA史上的得分王。
第4名則是張伯倫（Wilt Chamberlain）、第5為「大夢」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon），羅賓森（David Robinson）和尤英（Patrick Ewing）則排在6、7名。
歐尼爾心中傳奇中鋒排名。（取自NBA on TNT臉書）
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