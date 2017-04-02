MLB》迎接新球季 陳偉殷準備好了

陳偉殷今天賽後表示，對於新球季的到來，他已經準備好了。（資料照，美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣旅美好手陳偉殷今天凌晨在球季開打前的最後一場熱身賽，先發對老虎繳出3局失1分的好投，助球隊最後以3：2擊敗老虎。陳偉殷賽後表示，「我已經準備好了」。

陳偉殷投了3局，被擊出4支安打，有1次三振，投出2次四死球，失1分無關勝敗。他在熱身賽共累計出賽6場，沒有勝投吞下3敗，防禦率 3.32。

陳偉殷賽後表示，雖然還有一些小地方需要改進，但整體來說，對於新球季已經準備好了。

陳偉殷也說，「今年我們的春訓時間比之前還長，讓我有足夠的時間去調整，我覺得自己的變化球已調整得比去年還要好，我也已經準備好了，很期待新球季的到來。」陳偉殷本季首戰預計在台灣時間8日早上7點，客場出戰大都會。