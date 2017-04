MLB》新規則今正式上路 莫里納成史上第一人（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟例行賽今天點燃戰火,新制也正式上路,本季修改故意四壞球規則,開幕戰馬上就用到了,紅雀鐵捕莫里納(Yadier Molina)成為此規則的第一位上壘者。

大聯盟為了讓比賽節奏更緊湊,與球員工會討論過後決議修改故意四壞球等規定,投手不用投球只要告知主審就可以直接保送打者。

而在今天紅雀主場迎戰衛冕軍小熊的開幕戰當中,馬上就用到新規則,小熊後援投手蒙哥馬利(Mike Montgomery)9下登板關門,當時球隊以3:2領先,未料1出局後被代打的J.馬丁尼茲(Jose Martinez)敲出中外野二壘安打,教練團趕緊喊暫停,並對下一棒已敲出2支安打的莫里納啟用新制的故意四壞球保送,不用投任何一顆球讓打者上壘。

但蒙哥馬利最後在滿壘2出局時被格雷查(Randal Grichuk) 敲出再見安打,紅雀以4:3逆轉獲勝。

莫里納今天3打數2安打,另有2次保送,而值得一提的是他已經連續13年擔任紅雀開幕戰先發捕手,堪稱是現役捕手第一。

莫里納。(美聯社)