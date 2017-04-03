MLB》新規則今正式上路 莫里納成史上第一人（影音）
2017/04/03 14:56
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟例行賽今天點燃戰火，新制也正式上路，本季修改故意四壞球規則，開幕戰馬上就用到了，紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）成為此規則的第一位上壘者。
大聯盟為了讓比賽節奏更緊湊，與球員工會討論過後決議修改故意四壞球等規定，投手不用投球只要告知主審就可以直接保送打者。
而在今天紅雀主場迎戰衛冕軍小熊的開幕戰當中，馬上就用到新規則，小熊後援投手蒙哥馬利（Mike Montgomery）9下登板關門，當時球隊以3：2領先，未料1出局後被代打的J.馬丁尼茲（Jose Martinez）敲出中外野二壘安打，教練團趕緊喊暫停，並對下一棒已敲出2支安打的莫里納啟用新制的故意四壞球保送，不用投任何一顆球讓打者上壘。
大聯盟例行賽今天點燃戰火，新制也正式上路，本季修改故意四壞球規則，開幕戰馬上就用到了，紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）成為此規則的第一位上壘者。
大聯盟為了讓比賽節奏更緊湊，與球員工會討論過後決議修改故意四壞球等規定，投手不用投球只要告知主審就可以直接保送打者。而在今天紅雀主場迎戰衛冕軍小熊的開幕戰當中，馬上就用到新規則，小熊後援投手蒙哥馬利（Mike Montgomery）9下登板關門，當時球隊以3：3平手，1出局後被代打的J.馬丁尼茲（Jose Martinez）敲出中外野二壘安打，教練團趕緊喊暫停，並對下一棒已敲出2支安打的莫里納啟用新制的故意四壞球保送，不用投任何一顆球讓打者上壘，但蒙哥馬利最後在滿壘2出局時被格雷查（Randal Grichuk） 敲出再見安打，紅雀以4：3逆轉獲勝。
莫里納今天3打數2安打，另有2次保送，而值得一提的是他已經連續13年擔任紅雀開幕戰先發捕手，堪稱是現役捕手第一。
莫里納。（美聯社）
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