MLB》瓊斯關鍵跑壘 川柏再見安氣走海盜

川柏。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯強打川柏（Mark Trumbo）今天在10局敲出再見安打，幫助球隊以6：5氣走海盜，這也是金鶯本季第5次向對手說再見。

海盜今天派出諾瓦（Ivan Nova）先發，諾瓦主投6局失3分，使得海盜7局打完還以4：3領先，不過史構普（Jonathan Schoop）在9局從瓦森（Tony Watson）手中敲出個人單場第2發全壘打，金鶯把比數追平為5：5。

10局下1人出局，瓊斯敲出一壘安打，接著馬查多（Manny Machado）敲出左外野方向深遠的飛球被接殺，瓊斯看準接殺的一刻衝上二壘。最後川柏從海盜後援雷布里克（Wade LeBlanc）手中敲出再見安打。

瓊斯滑壘得到致勝分。（美聯社）