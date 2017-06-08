勇者無懼！亞洲綜合格鬥賽三台將出擊

影片由中華民國綜合格鬥協會籌備會提供

〔記者梁偉銘／台北報導〕勇者無懼！IMMAF（International Mixed Martial Arts Federation國際MMA綜合格鬥聯合會）與UFC合作的今年亞洲最大綜合格鬥盛事，6月12至16日將在新加坡濱海灣金沙酒店舉辦首屆亞洲公開冠軍賽，我國綜合格鬥協會籌備會決定派出頂尖三台將出擊，爭取佳績同時考察取經，希望把頂尖技術與經驗帶回台灣發展。



IMMAF是目前國際最大業餘綜合格鬥組織，也是國際頂尖職業賽UFC合作夥伴，已吸引來自全球5大洲近70個會員國家加入，積極推動躋身亞、奧運等最高殿堂。而受邀參與本次亞洲盛事的「中華民國綜合格鬥協會籌備會」，也推派各個身懷絕技的三名高手，包括四座國內業餘MMA冠軍、業餘MMA賽事12連勝的青柳克明、三座業餘輕量級MMA金盃的林禾順，以及在踢拳道及散打戰功彪炳的廖翔，教練團與選手們都希望透過參賽把台灣放上國際MMA版圖，與國際接軌並將最好的技術、認證系統與賽事規模引進國內。



我國綜合格鬥協會籌備會除了將正式成立協會，也著手兩岸三地體育院校與民間合作，也設立專業發展公司（松藝事業股份有限公司、松聽事業股份有限公司），將在京華城打造一座兩千多坪IMMAF認證的專業格鬥健身訓練中心，下半年在台灣舉辦各式業餘錦標賽與職業賽事，其中最值得國人關注的，正是明年二月台北小巨蛋登場的首屆IMMAF業餘綜合格鬥台灣區冠軍賽，以及WOTD FIGHTING CHAMPIONSHIP國際職業綜合格鬥冠軍賽，可望為國人帶來全新感受，打造綜合格鬥新紀元。

林禾順（右起）、廖翔、青柳克明等綜合格鬥高手，即將代表台灣出征亞洲公開冠軍賽。（記者梁偉銘攝）

我國綜合格鬥協會籌備會發起人王尊侃（右起）信心滿滿，期許林禾順、廖翔、青柳克明在亞洲公開冠軍賽拚出佳績。（記者梁偉銘攝）