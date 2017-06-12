中職》恰恰人氣王13連霸 明星賽名單公布
2017/06/12 14:25
彭政閔明星賽人氣王13連霸。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕中職明星賽將在7月8、9日花蓮隆重登場，名單稍早出爐，人氣王確定由中信兄弟「恰恰」彭政閔以727532票最高拿下，他將和紅隊650884票的人氣王蔣智賢雙雙擔任隊長，帶領兩隊球員對戰。
明星賽兩隊先發中，以中信兄弟11人最多，Lamigo桃猿6人、統一獅5人、富邦悍將2人。
明星賽名單公布。（記者徐正揚攝）
明星賽名單公布。（記者徐正揚攝）
明星賽名單公布。（記者徐正揚攝）
全壘打大賽名單。（記者徐正揚攝）
相關新聞
- 中職》鄧紫棋為「動紫趴」壓軸 明年初在台灣開唱（影音）
- 中職》林樺慶撐過首局亂流 本季第2勝到手
- 中職》追平鋒砲鬼神紀錄 林智勝締超另類數據
- 中職》吳東融五星級超美技守備！史總也拍手叫好（影音）
- 中職》延長賽敲再見轟 林智勝：還在適應節奏
推薦新聞
-
中職》7兄弟明星賽落榜 陳江和57萬票最悲情2017/06/12 16:08
-
超馬》征服亞馬遜叢林大冒險 陳彥博230公里賽獲銅2017/06/12 15:38
-
網球》納達爾法網一盤未失 預約溫布頓冠軍？2017/06/12 14:34
-
MLB》洗澡受傷不敢講 終結者被打爆有隱情2017/06/12 13:45
-
今日MLB戰績2017/06/12 13:36