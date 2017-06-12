中職》恰恰人氣王13連霸 明星賽名單公布

彭政閔明星賽人氣王13連霸。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職明星賽將在7月8、9日花蓮隆重登場，名單稍早出爐，人氣王確定由中信兄弟「恰恰」彭政閔以727532票最高拿下，他將和紅隊650884票的人氣王蔣智賢雙雙擔任隊長，帶領兩隊球員對戰。

明星賽兩隊先發中，以中信兄弟11人最多，Lamigo桃猿6人、統一獅5人、富邦悍將2人。

明星賽名單公布。（記者徐正揚攝）

明星賽名單公布。（記者徐正揚攝）

明星賽名單公布。（記者徐正揚攝）

全壘打大賽名單。（記者徐正揚攝）