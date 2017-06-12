中職》去年受傷錯過 朱育賢期待全壘打大賽
2017/06/12 16:55
朱育賢很期待全壘打大賽。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者林宥辰／台北報導〕中職明星賽全壘打大賽對戰名單出爐，Lamigo桃猿隊全隊最多轟的朱育賢，首輪將迎戰獅隊楊家維。朱育賢去年因傷缺席全壘打大賽，他說今年很興奮也很期待，也希望能藉此做公益。
朱育賢說，以前就很嚮往全壘打大賽，但去年受傷沒辦法打，今年很期待。去年看到全壘打大賽採計時制，朱育賢說打起來應該滿累的。和朱育賢搭檔的餵球投手是隊友劉時豪，朱育賢說兩人的默契很好，所以請他幫忙，但也開玩笑說：「我平常都會欺負他，希望他別藉機投觸身球報仇。」
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