NBA》七六人邀肯塔基球員試訓 不排除拿選秀籤交易
2017/06/14 21:31
法克斯（中）與蒙克（右）。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕隨著NBA總冠軍賽結束，6月底將進行選秀會，目前握有首輪第三順位的七六人也邀請了幾位新秀到球隊試訓。
受邀的球員包括肯塔基大學的19歲控球後衛法克斯（De’Aaron Fox），他曾在UCLA的比賽中砍下39分，而該場比賽也讓他聲勢大漲；同為肯塔基大學的射手蒙克（Malik Monk）也在本週受邀參與七六人的試訓。
值得一提的是，蒙克在五月下旬已接受過七六人的訓練，當時籃球事務部主席B. 柯蘭吉洛（Bryan Colangelo）對他的表現印象非常深刻，並在邀請他在本週進行第二次試訓。
近日B.柯蘭吉洛也公開向媒體表示，選秀非常重要，不過只要能讓球隊快速重建，「並不排斥拿手上的選秀籤與其他球隊進行交易。」
蒙克。（資料照，USA Today）
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