德甲》拜仁慕尼黑簽法國新星 轉會費寫隊史新高

〔體育中心／綜合報導〕德甲豪門拜仁慕尼黑昨天（14日）宣布，正式引進來自法甲里昂、22歲的中場托利索（Corenton Tolisso），雙方簽約5年。

據里昂官方聲明，轉會費為4150萬歐元（約新台幣13億7780萬元），外加600萬歐元（約新台幣1.99億元）的浮動條款。這筆數字是拜仁慕尼黑隊史轉會費新高，2012年，他們花4000萬歐元從西甲畢爾包引進中場馬丁內斯（Javi Martinez）。

托利索在2013年於法甲亮相，4個球季以來為里昂出賽160場。本季他在各項賽事中出賽47場攻進14球，並送出7次助攻，幫助里昂得到法甲第4名，靠著出色的表現在今年3月入選法國國家隊。

托利索表示：「我在里昂度過美好的時光，對此我非常感謝。現在我很高興能效力歐洲最好的其中一支球隊。我已經為自己立下遠大的目標，今天對我來說無與倫比。」

拜仁慕尼黑主席魯梅尼格（Karl-Heinz Rummenigge）說：「很高興能從激烈的競爭中簽下他，他是我們總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）夢寐以求的中場球員。」

拜仁與托利索（左）簽約。（取自拜仁官網）

托利索（左）。（資料照，路透社）