印尼羽球頂超賽》王子維扳倒香港伍家朗 晉級男單8強

王子維。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「羽球王子」王子維昨在印尼頂級超級公開賽男單首輪扳倒兩屆奧運金牌、中國名將林丹，今日再以21：16、21：18打倒香港好手、世界第6伍家朗，晉級8強，寫下生涯在頂超賽的最佳成績。

本週更新的BWF世界排名，王子維從原先的23名升至19名，而他在打倒林丹後，整體信心大增，這回面對生涯4度交手全輸的伍家朗，王子維開局雖處於落後，但在追成10：10平手，開始加足馬力，一舉先馳得點；次局，王子維與伍家郎僵持不下，共有15度戰成平手，但王子維在17：17後，連續取分，也將勝利收進口袋。

王子維下輪對手原本可能會是丹麥好手約根森，不過，世界第22、印度好手斯里坎特（Kidambi Srikanth）纏戰3局意外勝出，也讓王子維下輪對手變成印度人，而雙方生涯僅在2015年台北公開賽交鋒過一次，斯里坎特以21：17、21：15勝出。

王子維生涯在頂超賽最佳成績為今年全英公開賽16強，如今在印尼挺進8強，創下生涯最佳成績，他說：「能打到8強真的蠻令我意外的，我來印尼就只想著一步一步來，也沒有多想什麼。」

王子維上週代表合庫在屏東出征106年全國團體錦標賽，他出發至印尼前左膝蓋還有些不適，不過，他上週六趕緊找長庚林瀛洲醫師做治療，他笑說：「我原本以為我會因傷連比賽都不能打，結果現在能打進8強，我最想感謝的就是林醫師。」