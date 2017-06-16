路跑》2017第五屆健達樂跑跑盃開始報名 11月19日開跑

「2017第五屆健達樂跑跑盃」即日起開始報名，11月19日在中正紀念堂熱鬧開跑。（海碩整合行銷）

〔記者林岳甫／綜合報導〕全台最專業的兒童路跑賽事報名起跑！今年將邁入第五屆的「健達樂跑跑盃兒童路跑賽」將在11月19日於中正紀念堂開跑，賽事以「挑戰」作為核心，透過各式障礙，讓小朋友體驗速度、敏捷、協調的重要性，並鼓勵小朋友在生活中遇到阻礙時能勇敢去面對！昨日記者會更邀請「超馬名模」林又立擔任活動大使、世大運田徑好手「阿美族戰士」楊尉廷擔任推廣大使，希望所有小朋友加入挑戰自我的行列，即日起活動開始報名。

費列羅集團Kinder+sport是推廣樂在活動的社會責任計畫，關心兒童健康發展，相信均衡的飲食與適當運動，能培養良好健康的身心，鼓舞全世界的兒童和青少年從小培養積極的運動習慣，建立正面的生活態度與方式。

費列羅集團健達北亞區市場策略總監Shilpi Khurana首度造訪台灣，顯示出對賽事的重視程度，「我們相當高興能帶給大家這麼有意義的賽事，如同Kinder+Sport的標語Joy of Moving，希望學童開心地享受運動，並理解正確的價值觀，包含誠實、友誼、信任、團結等，讓運動成為生活的一部份，」

接續前幾年的主題「專業」、「團隊精神」，本屆以「挑戰」作為活動核心，透過不同的障礙，讓小朋友體驗到速度、敏捷、協調的重要性，並把克服障礙的精神與日常生活結合，培養能夠面對困難的態度與勇氣。如同Kinder+Sport一路以來的理念，Kinder+Sport成立的目的，是為了促進及鼓勵年輕一代透過有活力的運動及活動，建立積極的生活方式。Kinder+Sport是一個全球性的項目，目前存在於20個國家，並正迅速地在世界各地擴大其獨特的使命：令世界各地的孩子們可以簡單地於日常生活中接觸到體育活動。

一年比一年更壯大的「健達樂跑跑盃」，今年邁入第五屆，歷年至此已超過六千名小跑者的踴躍參與，今年預計再新增三千人，本屆以「挑戰」作為活動核心，透過不同的障礙關卡，讓小朋友體驗到速度、敏捷、協調的重要性，並把克服障礙的精神與日常生活結合。鼓勵更多孩子嘗試來挑戰。

本屆「健達樂跑跑盃」組別設有為一、二年級學童設計的1K親子組、三到六年級專屬的2 K健跑組與五、六年級限定的3.1K挑戰組及5.3K接力組，六人成隊，開放高年級學童組隊參賽；今年在健跑組也新增了障礙項目呼應挑戰的主軸，透過不同的元素考驗小朋友的速度、敏捷、協調，讓小朋友們可以衝破挑戰後完賽，培養面對困難的態度與勇氣，讓整個賽段更符合挑戰的精神，把學習到的每個經驗都化為夢想的養分。

今年主辦單位也特別邀請兩位在賽事成績與自我實現上都有突破的大使林又立、楊尉廷到記者會現場傳授障礙挑戰的秘技，各自率領台北市幸安國小田徑隊小將並且現場PK，看誰能最快完成「健達樂跑跑挑戰賽」。二位大使也在分別在11月19日活動當天領跑。

楊尉廷不僅在今年全大運奪金，在全大運及去年全國田徑錦標賽達標世大運標準，在運動生涯中，也都遭遇不同低潮，首度接下推廣大使的重責大任，希望透過本身的經驗，讓小朋友能夠無所畏懼、跨出挑戰自我的第一步。

而今年的活動大使「超馬名模」林又立，本身就具有冒險精神，曾經挑戰埃及撒哈拉、中國戈壁、南極等三站越野馬拉松賽事，僅剩智利阿他加馬沙漠賽事，就能成功蒐集完世界4大極地馬拉松；為了扭轉大家對於模特兒的刻板印象，當初參加極地超跑就是給自己的「挑戰」，在這幾年的挑戰中，她學到的不只是跑步，而是承受挫折的耐力，也希冀在挑戰賽中將這樣的訊息傳達給小朋友。

「2017健達樂跑跑盃兒童路跑賽」將於6月15日中午12點開始報名，2017年9月20日晚間6點截止，7月31日前報名可享有早鳥九折優惠。

報名請上活動官網：

http://bao-ming.com/index-2362.htm

「2017第五屆健達樂跑跑盃」即日起開始報名，11月19日在中正紀念堂熱鬧開跑。（海碩整合行銷）

「2017第五屆健達樂跑跑盃」即日起開始報名，11月19日在中正紀念堂熱鬧開跑。（海碩整合行銷）

「2017第五屆健達樂跑跑盃」即日起開始報名，11月19日在中正紀念堂熱鬧開跑。（海碩整合行銷）