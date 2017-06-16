世界盃資格賽》南韓主將受傷遭對手挑釁 韓網友怒了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕2018年世界盃足球資格賽，南韓隊13日意外敗給卡達，明年能否有世界盃足球賽會內賽的資格，出現變數，而當家國腳「東方轟炸機」孫興慜在該場比賽因摔傷手臂退場，之後卡達球員在進球後作出「挑釁動作」，這讓韓國網友相當不滿。

南韓13日對卡達之戰，孫興慜在第34分鐘摔傷手臂退場，確定右手骨折，南韓隊最後以2：3輸給卡達。比賽中，卡達選手阿菲夫（Akram Afif）第67分鐘射門進球，他當場左手縮進衣服內，並作出像手打石膏的姿勢，右手還擺出敬禮動作，阿菲夫這動作讓韓國網友不滿，紛紛批評他有嘲諷孫興慜的意味。

南韓隊這場輸球後，目前積分13分，在亞洲資格賽12強A組中列在分組第二，與第三名的烏茲別克僅差1分。接下來南韓隊將在8月31日對伊朗、9月5日對烏茲別克，其中伊朗已提前晉級，南韓能否打進世界盃足球賽會內賽成變數，這也讓韓國足球協會在週四解雇德國籍總教練史泰歷克（Uli Stielike）。

《韓聯社》報導，韓國足球協會一名官員今天表示，孫興慜已動手術，過程順利。孫興慜預計要休養4週，若要完全康復可能需要12個星期。

孫興慜受傷。（資料照，法新社）

孫興慜。（資料照，法新社）

南韓輸球。（資料照，歐新社）

卡達擊敗南韓。（資料照，歐新社）

卡達擊敗南韓。（資料照，歐新社）