台灣男籃23日澳洲移訓 名單確定有18歲曾祥鈞

輔仁大學18歲小將曾祥鈞成為近年最年輕的台灣培訓隊成員。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣男籃總教練周俊三今晚與籃協選訓小組共同選出16位球員，準備一同在23日前往澳洲養實力、磨經驗，名單之中確定有18歲的輔仁大學小將曾祥鈞，他也成為近年最年輕的培訓隊成員。

周俊三表示，曾祥鈞年輕、身高夠，希望能藉由此次機會讓他磨練一下。台灣男籃培訓隊23日出發前往澳洲移地訓練，名單確定有蘇翊傑、呂政儒、劉錚、周儀翔、蔣淯安、胡凱翔、胡瓏貿、周伯勳、周柏臣、吳宏興、于煥亞、成力煥、林郅為、Q.戴維斯以及輔仁大學205公分中鋒曾祥鈞，至於原本在名單中的吳岱豪，因婚事關係，確定缺席移訓。

曾祥鈞屬大器晚成的球員，他國中並未接受籃球訓練，高中也只在HBL乙級穀保家商打球，不過，他身高一路從國三189公分飆至現在的205公分，去年即破天荒入選U18亞青國手，成為備受期待的潛力長人，如今確定不打世大運，先直升台灣男籃培訓隊。