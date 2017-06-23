NBA》狀元連線成真！佛爾茲加入76人、朗佐如願當湖人

佛爾茲（右）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2017年NBA選秀會今登場，本季狀元由先前呼聲頗高的佛爾茲（Markelle Fultz）拿下，結果揭曉後，佛爾茲表示，自己夢想這個時刻很久了，也希望未來能夠幫助球隊，新球季佛爾茲將和去年76人狀元西蒙斯（Ben Simmons）搭配，「狀元連線」成真。

76人今年與塞爾提克進行交易，拿下狀元籤，先前外界也預測他們目標將是華盛頓大學後衛佛爾茲。

佛爾茲獲選後表示，他夢想這個時刻很久了，一直以來他都相信上帝的安排，也期待未來能夠幫助球隊。最後佛爾茲也特別秀出他的西裝外套內襯，裡頭滿是家人、親朋好友的照片，他認為這些是支撐他的最大力量。

榜眼由話題十足的朗佐（Lonzo Ball）拿下，探花則是塔圖姆（Jayson Tatum），第4順位的太陽則選了傑克森（Josh Jackson）。

朗佐（右）。（USA Today Sports）

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