中職》暴力猿打線超狂！單局3轟炸翻福瑞多（影音）
2017/06/23 20:38
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今作客統一獅台南主場打線大爆發，上半場就狂轟4發全壘打，5局更是敲出3轟，其中開路先鋒詹智堯更是演出單場雙響砲，本季全壘打數量來到7支。
詹智堯單場雙響砲。（記者黃志源攝）
福瑞多。（記者黃志源攝）
詹智堯先在3局面對洋投福瑞多敲出陽春砲，5局上他再度擔任首棒打者又開轟，接著郭嚴文高飛球出局，但輪到王柏融與林泓育打擊時又敲出背靠背全壘打，目前福瑞多先發5局被敲8安，失7分中有5分為責失，本季被敲13轟就有9轟是來自桃猿。
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