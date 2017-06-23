中職》暴力猿打線超狂！單局3轟炸翻福瑞多（影音）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今作客統一獅台南主場打線大爆發，上半場就狂轟4發全壘打，5局更是敲出3轟，其中開路先鋒詹智堯更是演出單場雙響砲，本季全壘打數量來到7支。

詹智堯單場雙響砲。（記者黃志源攝）

福瑞多。（記者黃志源攝）

詹智堯先在3局面對洋投福瑞多敲出陽春砲，5局上他再度擔任首棒打者又開轟，接著郭嚴文高飛球出局，但輪到王柏融與林泓育打擊時又敲出背靠背全壘打，目前福瑞多先發5局被敲8安，失7分中有5分為責失，本季被敲13轟就有9轟是來自桃猿。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友