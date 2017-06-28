MLB》雙城投手神速牽制 林子偉安全回壘教練摸頭稱讚
2017/06/28 07:45
林子偉即時回壘。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕紅襪林子偉昨天首度在大聯盟先發，首打席就敲出生涯首安上壘，他在壘上時頻頻遭投手牽制，還差點被對手策動雙殺，幸林子偉都能安全回壘，紅襪一壘指導教練小阿瑪洛還摸頭給予肯定。
林子偉敲安上壘後，雙城先發貝里歐斯（Jose Berrios）連續牽制一壘2次，連現場主播都稱讚貝里歐斯的牽制速度有子彈般的快。
接著下一棒貝茲（Mookie Betts）擊出三壘平飛球遭接殺，雙城三壘手沙諾（Miguel Sano）快傳一壘，林子偉迅速回壘差點出局，避免形成另類雙殺，一壘指導教練小阿瑪洛這時還開玩笑說，「到現在為止都很刺激喔！」
之後貝里歐斯再往一壘牽制，林子偉仍安全回壘，不過下一棒佩卓亞（Dustin Pedroia）遭到三振，讓紅襪留下殘壘。
詳細請點此。
林子偉即時回壘。（資料照，USA Today Sports）
林子偉敲安，教練稱讚。（資料照，美聯社）
林子偉敲出生涯首安。（資料照，美聯社）
相關新聞
推薦新聞
-
MLB Live》紅襪2：0領先 林子偉板凳待命2017/06/28 08:52
-
MLB》亞洲野手生存不易 日本關注林子偉2017/06/28 08:22
-
第6個三壘先發「林」驗 沒讓法瑞爾失望2017/06/28 06:00
-
林子偉3天表現 給足教練團信心2017/06/28 06:00
-
黃恩賜「選秀驚爆彈」 打亂各隊佈局2017/06/28 06:00