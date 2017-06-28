MLB》雙城投手神速牽制 林子偉安全回壘教練摸頭稱讚

林子偉即時回壘。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪林子偉昨天首度在大聯盟先發，首打席就敲出生涯首安上壘，他在壘上時頻頻遭投手牽制，還差點被對手策動雙殺，幸林子偉都能安全回壘，紅襪一壘指導教練小阿瑪洛還摸頭給予肯定。

林子偉敲安上壘後，雙城先發貝里歐斯（Jose Berrios）連續牽制一壘2次，連現場主播都稱讚貝里歐斯的牽制速度有子彈般的快。

接著下一棒貝茲（Mookie Betts）擊出三壘平飛球遭接殺，雙城三壘手沙諾（Miguel Sano）快傳一壘，林子偉迅速回壘差點出局，避免形成另類雙殺，一壘指導教練小阿瑪洛這時還開玩笑說，「到現在為止都很刺激喔！」

之後貝里歐斯再往一壘牽制，林子偉仍安全回壘，不過下一棒佩卓亞（Dustin Pedroia）遭到三振，讓紅襪留下殘壘。

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林子偉即時回壘。（資料照，USA Today Sports）

林子偉敲安，教練稱讚。（資料照，美聯社）

林子偉敲出生涯首安。（資料照，美聯社）

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