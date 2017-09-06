MLB》棒打火球男 馬查多再見轟逆轉洋基（影音）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯與洋基之戰，面對洋基火球男畢坦西斯（Dellin Betances），馬查多（Manny Machado）在第9局轟出再見兩分砲，助金鶯逆轉勝。洋基此戰輸球、加上紅襪剛在19局大戰獲勝，兩隊勝場差又拉開至3.5場勝差。

這場比賽因下雨延後約2小時14分後才開賽，金鶯開局靠曼西尼（Trey Mancini）安打先馳得點，洋基則在第3局一波猛攻打下6分，但之後金鶯靠全壘打追分，3局下馬查多先敲陽春砲，5局下史構普（Jonathan Schoop）也來一發兩分砲，川柏（Mark Trumbo）6局下也敲兩分砲，9局下馬查多鎖定一顆84.5英哩的曲球，從畢坦西斯手中轟出再見兩分砲，氣走對手。

此戰馬查多雙響砲、打進3分打點，而這發再見轟是他本季第三支再見全壘打，全大聯盟最多。馬查多近期打擊狀況火燙，原本7月初打擊率還在2成17左右，馬查多的球棒逐漸加溫，打擊率不但提升至2成73，也累積32轟、91分打點。

金鶯先發海利克森（Jeremy Hellickson）僅投2.1局失5分3分自責無關勝敗，終結者布里頓（Zach Britton）1局2K無失分奪本季2勝；洋基先發沙巴西亞（CC Sabathia）5.1局失5分無關勝敗，畢坦西斯0.2局失2分吞本季第6敗、第3次砸鍋。

馬查多再見轟。（法新社）

馬查多再見轟。（USA Today Sports）

金鶯逆轉贏球。（USA Today Sports）