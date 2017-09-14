MLB》羅沙里歐再見兩分砲 雙城延長賽氣走教士（影音）

〔體育中心／綜合報導〕明尼蘇達雙城今（14）日繼續主場迎戰聖地牙哥教士，雙城派出王牌桑塔納（Ervin Santana）先發，教士則推出新秀拉梅（Dinelson Lamet），雙方上演投手戰，鏖戰到第十局延長賽，雙城最終靠著羅沙里歐（Eddie Rosario）10下擊出的兩分砲，跟教士說再見收下兩連勝。

昨天一到七局，局局都開轟狂奪16分的雙城，今天打擊火力明顯不如昨日，前9局打完雖然全隊敲出8支安打，但僅在二局上靠著二壘安打和教士的失誤拿下一分。而教士靠著黑吉斯（Austin Hedges）在8上擊出的陽春砲直接把比數追平。

不過到了10局下，教士換上馬東（Phil Maton）登板投球，雖然順利用三振解決掉首名打者，不過接下來卻被雙城明星捕手茂爾（Joe Mauer）敲出安打上壘，下棒羅沙里歐再一棒把球扛上右外野，為雙城打下致勝兩分砲，終場雙城就以3：1擊敗教士。

羅沙里歐擊出再見兩分砲。（法新社）

而此役兩隊的先發投手都無關勝敗，雙城後援投手貝萊爾（Matt Belisle）在8局上1出局登板，投1.2局未被敲安，10上更連續用三個滾地球，讓教士打者3上3下，也拿下本役勝投；而敗戰投手則由教士救援投手馬東投0.2局被敲兩安，包含一支再見全壘打失兩分，吞下個人本季首敗。

羅沙里歐擊出再見轟，隊友開心向他潑糖慶祝。（法新社）