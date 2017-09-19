THE SUPER 8邀請賽明開戰 璞園、富邦勇士都有兩洋將助陣

璞園新洋將艾德。（資料照，記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「THE SUPER 8籃球邀請賽」明在澳門點燃戰火，有SBL桃園璞園、富邦勇士帶著兩位洋將前來參戰，另6隊分別來自南韓、日本與中國。

璞園與南韓高陽獵戶座、日本琉球黃金帝王、中國CBA深圳馬可波羅同處A組；B組有SBL另支球隊富邦勇士、日本千葉噴射機、南韓首爾三星及林志傑、劉錚領軍的浙江廣廈，今日啟程至澳門的璞園，主帥麥班達放話，想與富邦勇士在冠軍戰碰頭。

富邦勇士剛結束在馬來西亞舉行的珍軒盃國際籃球賽，此次將續在THE SUPER 8亮相，總教練許晉哲坦言，陣中傷兵較多，不以追求成績為目標，期望能多打幾場比賽。

THE SUPER 8邀請賽採雙洋將制度，璞園登錄立陶宛「瘋狂射手」艾德（Edvinas Seskus）與主打禁區的洋將霍爾（Carl Hall），搭配陳世杰、陳堅恩、彭俊諺、簡偉儒、簡浩、林耀宗、黃家明、蕭順議、吳宏興、陳冠全；富邦勇士則登錄曾在SBL第12季效力璞園的塞勒（Garret Siler）與波翰隆（John Bohannon）。

「THE SUPER 8籃球邀請賽」由ELEVEN體育家族直播。

以下為ELEVEN頻道直播時間：

9/20 17:00 首爾三星 vs 富邦勇士

9/20 21:30 深圳烈豹 vs 璞園建築

9/21 15:00 千葉噴射機 vs 富邦勇士

9/21 17:00 琉球黃金帝王 vs 璞園建築

9/22 17:00 高陽獵戶座 vs 璞園建築

9/22 21:30 富邦勇士 vs 浙江廣廈

9/23 19:30 四強賽

9/23 21:30 四強賽

9/24 21:30 冠軍賽

頻道位置：https://goo.gl/9kGxVn