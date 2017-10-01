MLB》地表最狂工具人！他將挑戰上場守9個位置

羅邁在今天挑戰上場守9個位置，圖為他今年當後援投手時所拍的照片。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕一般來說，能在比賽中擔任多個守備位置的球員被稱做「工具人」，是一支球隊不可多得的人才，然而今天老虎游擊手羅邁（Andrew Romine）要挑戰更高難度的成就，他將在客場出戰雙城的比賽中守場上每一個位置，可望成為第5位「史詩級」的工具人。

由於老虎早已與季後賽無緣，因此總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）將全力促成子弟兵完成紀錄，讓羅邁賽前相當期盼的說：「我超興奮的！我將成為歷史的一部分，過去只有4人寫下這項紀錄，而我將成為第5人，這一定很酷。」

若羅邁完成這項不可能的任務，將會是由同一支球隊，在同一座城市包辦最近2次單一比賽同一個球員守備9個位置的紀錄。

上一次有球員在單一比賽中守9個位置要回到2000年，由總教練阿斯瑪斯親眼見證隊友霍爾特（Shane Halter）完成，而歷史上其他3人還有1965年的Bert Campaneris、1968年的Cesar Tovar以及2000年的Scott Sheldon。

回憶起2000年的那場比賽，阿斯瑪斯在前6局擔任捕手，接著在第7局時移防三壘，改由霍爾特蹲捕，接著阿斯瑪斯又在第8局霍爾特投球時守二壘，最後1局阿斯瑪斯再改守一壘，讓霍爾特守二壘寫下難得紀錄。

因此今天由阿斯瑪斯來操刀球員調度可說是再適合不過，不過羅邁賽前並不清楚總教練會如何安排，但他分析自己可能會先從最簡單的外野開始，果不其然，今天比賽打完前5局，羅邁就已完成外野的3個守備位置。

羅邁主要擔任游擊手，本季共在游擊區守備83場，但他今年還沒以捕手身份出賽過，他最近一次蹲捕是在幾天前的比賽幫牛棚投手熱身，而春訓期間也曾上場蹲過3局，但那次經驗被羅邁形容「蹲到腳都在燃燒」。

因此他表示希望能在一開始就蹲捕，羅邁說：「只要撐過蹲捕，我就完成所有的位置了，所以我想要開賽就先當捕手，可是我猜教練不可能讓我一開始就蹲，畢竟這樣開賽就會動到太多人。」

在場上守備9個位置除要球員擁有過人的守備能力外，也相當考驗總教練的用兵智慧，羅邁說：「當我回到內野，教練可能就要頭痛，畢竟不是每個隊友都能守三壘、一壘或是游擊，不過認識教練這麼久了，我想這難不倒他啦。」