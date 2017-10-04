MLB》陳偉殷動向？ 基特上任談馬林魚的未來（影音）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚昨天正式易主，官方推特貼出一張新老闆基特（Derek Jeter）進駐辦公室的照片，象徵新時代的來臨，不少人也關注基特是否會交易核心球員來幫助球隊重建。

「有些細節需要花點時間，我們正在過渡階段，需要多點耐心。」基特坦言，未來可能會代表球團做出一些不受歡迎的決定，「但請了解我們做的每個決定都是為了讓球隊更好。」

基特需要面臨許多考驗，馬林魚過去5季主場觀眾人數都是倒數，連8年輸多勝少的球季是大聯盟最長，甚至自從2003年拿下世界大賽冠軍之後就沒有再進入季後賽，今年團隊薪資又高達1.15億美元，一般認為基特會砍薪資幫助重建。

「我不喜歡用打掉重練這個詞，」基特說，「對，我們是要重建球隊，很多人會將這個詞聯想到輸球，但我們不想讓自己陷入如此處境，告訴大家我們會輸球。」

馬林魚投打最高薪球員分別是陳偉殷、史坦頓（Giancarlo Stanton），被許多美國媒體是交易名單。基特並未明確點出是否要交易核心球員，僅說做出決定前會先跟馬林魚總裁希爾（Mike Hill）討論。

不過基特也點出，改善全大聯盟最弱的農場戰力是首要課題之一，「我們會從這塊開始做起，如果要持續經營好球隊，你需要有可以上來的年輕球員。」

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