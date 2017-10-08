LOL世界賽》輸給MSF 閃電狼MMD&Maple：大家失誤太多

對於輸給MSF，MMD及Maple認為閃電狼的失誤太多。（取自LOL Esports clickr）

〔記者陳耀宗／外電報導〕來自《英雄聯盟》LMS賽區的台灣戰隊閃電狼先是在S7世界大賽小組賽首戰輸給「北美邪教」TSM後，第二戰又輸給歐洲新秀MSF，賽後，閃電狼上路選手MMD及中路選手Maple接受現場的中國媒體訪問，兩人認為隊伍的失誤太多，會努力調整自己的節奏，MMD自己則是認為，這個版本（坦型上路）其實很適合他，只是大家的失誤的確太多。

在第二場對上MSF比賽中，閃電狼完全無法應對以特朗德為首的41分推陣型，而與對方上路選手Alphari特朗德對線的MMD所操作的科加斯則是從對線就開始被壓線，對此，MMD並不認為特朗德很壓制科加斯，「其實（特朗德）沒有特別強，打線會強一些，但只要渡過對線期，之後的科加斯還是非常優於特朗德的」。

Maple也表示，過去兩場比賽閃電狼的確比較偏向打後期陣，只能說後期的一些指揮沒有做好。

對於本場的落敗，兩人都一致認為該廠的兵線處理不好、視野掌控也是，同時發生太多失誤，才會被對手牽著鼻子走，下一場會再努力調整節奏回來；Maple也信心喊話，在比賽還沒結束之前，閃電狼都會保持信心。