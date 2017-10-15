MLB》本壘阻殺被改判 鬼才教頭神比喻（影音）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍小熊今天以2：5不敵道奇，國聯冠軍系列賽首戰未能旗開得勝，7局下本壘攻防戰的改判引發爭議，小熊總教練梅登（Joe Maddon）也因為激動抗議遭驅逐出場，賽後受訪時仍忿忿難平，並質疑本壘衝撞規則，認為這跟芝加哥之前要徵收汽水稅沒什麼兩樣。

小熊當時以2：4落後，道奇三壘手透納（Justin Turner）在7局下一二壘有人時，敲出三遊方向的穿越安打，二壘上的庫柏森（Charlie Culberson）拔腿狂奔直闖本壘，小熊左外野手史瓦伯（Kyle Schwarber）接球後奮力傳回本壘，捕手康崔拉斯（Willson Contreras）也成功觸殺跑者出局，道奇馬上提出挑戰，認為康崔拉斯的腳在未持球時擋住本壘板，擋到了跑者的跑壘路徑，違反本壘衝撞規則，最後重播輔助判決也改判道奇得分，也令小熊總教練梅登大表不滿，上去抗議後遭到驅逐出場。

「打從設立這規則的第一天，我就不同意這裡面的內容，」梅登賽後表示，這是一個很精彩的本壘攻防戰，沒想到竟然會違反本壘衝撞規則，得到解釋就跟芝加哥之前要徵收汽水稅一樣荒謬。

不過道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）卻不這麼認為，他表示，康崔拉斯很明顯已經擋住本壘，違反規定事實相當明確。