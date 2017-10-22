裙襬搖搖》池恩熙終結冠軍荒 曾雅妮第17近年台灣賽最佳

南韓選手池恩熙奪冠。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／林口報導〕裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽今在風和日麗的好天氣中畫下句點，南韓名將池恩熙在最後1回合打出單日最佳65桿，總桿數為271桿贏得冠軍金盃，更終結8年的冠軍荒；台灣好手徐薇淩最終回打出66桿，與多名選手並列第10，也是國內成績最佳的球員，一度衝至前3的曾雅妮最終並列第17。

池恩熙在第1回合打出66桿高居第1，後3回合表現也都相當穩定，且今日在好天氣的加持下，繳出低於標準7桿佳績，與高寶璟、柳蕭然同為單日最佳成績，最終更順利贏得冠軍金盃；前世界球后高寶璟以277桿居次，現任世界球后柳蕭然則以281桿居第3。

徐薇淩今日從第1洞出發，分別在2、7、8、10、12、18洞都拿到博蒂，且全程未吞過柏忌，以66桿結束最後1回合，總桿數為284桿並列第10。

老將龔怡萍今日打出69桿，總計285桿並列第14；前世界球后曾雅妮前14洞就抓到1老鷹、4博蒂的佳績，排名也一舉從並列22名衝刺並列第3，可惜15、17洞分別吞雙柏忌及柏忌，以69桿、總計286桿並列第17。至於前3回合都是台灣表現最佳的蔡佩穎只打出平標準72桿，以總桿數287並列第23。

曾雅妮。（記者陳志曲攝）