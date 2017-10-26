中市全運會自由車9項完封冠軍

〔記者黃鐘山／台中報導〕全運會今天落幕，台中市以49金、48銀、51銅成績居第4名，獲頒立法院院長獎。其中，自由車包含場地賽等9個項目皆完封冠軍，田徑男子400公尺接力陳傑、林智偉、葉守博、翁偉誠，連手為台中市締造連7屆金牌紀錄。

市府運動局指出，此次游泳項目，女將林姵彣在50公尺蛙式及50公尺自由式奪冠，前者更刷新全國紀錄。男選手王星皓200公尺混合式、朱宸平100公尺蝶式、男子4X100混合式接力都刷新大會紀錄，游隊共獲得10金10銀10銅。

田徑項目男子4X400公尺接力破大會紀錄，陳傑、林智偉、葉守博、翁偉誠合作搭檔為台中市締造連7屆金牌的傲人紀錄。

今日自由車項目進行登山車越野賽，由周佩霓騎出女子組冠軍，本屆自由車團隊總共收下11金4銀4銅的亮眼成績，包含場地賽等9個項目皆完封冠軍。男排、男籃、女排隊皆在銅牌戰勝出；女子曲棍球團隊則以3勝1成功封后。

壓軸登場的輕艇激流標杆項目，更勇奪3金1銀，包含吳少璿勇奪男子單人愛斯基摩艇金牌，張允銓稱霸男子單人加拿大式冠軍，張筑涵在女子單人愛斯基摩艇封后，以及陳瑋涵拿到女子單人加拿大式銀牌。

全運會落幕，台中市以49金、48銀、51銅居第4，獲頒立法院院長獎。（台中市運動局提供）

全運會落幕，台中市游泳隊迭傳佳績，共獲得10金10銀10銅。（台中市運動局提供）