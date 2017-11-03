NBA》首次得分繳白卷 「球哥」無私過頭只顧傳球

球哥此役無私過頭，生涯首次得分繳白卷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今日客場不敵拓荒者，而被看好是湖人新希望的「球哥」波爾（Lonzo Ball）此役表現低迷，上場28分鐘， 2投0中沒有拿下任何分數，使他成為2017年選秀中第一個出場超過15分鐘然而一分未得的新秀，寫下相當尷尬的紀錄。

波爾在首節就沒得分，只送出2次助攻。次節上場後積極幫助B.羅培茲（Brook Lopez）得分，在2分11秒他送出一次抄截，讓南斯（Larry Nance Jr.）趁勢反擊，一度將兩隊比分差縮小到4分。

到了下半場波爾雖然還是一分未得，不過當比賽還剩16秒時，波爾傳給卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），接球後砍進追平三分球，不過可惜最終還是讓拓荒者里拉德（Damian Lillard）在最後0.7秒飆進致勝三分彈，終場以110：113敗給拓荒者。

湖人主帥華頓（Luke Walton）賽後受訪時表示，湖人隊在第四節錯失了很多不錯的進攻機會，讓他覺得很遺憾，而談到「球哥」波爾今日表現時，他說：「波爾今天打得有點消極，雖然他展現非常無私的一面，把機會都讓給了隊友，不貪戀球權，但我們還是希望他打得更有侵略性，應該要持續去衝撞對方的防線才對。」

「球哥」波爾此役無私過頭只顧著傳球，上場28分鐘生涯首次得分繳白卷，僅留下3籃板4助攻1抄截2火鍋的成績。

湖人「球哥」波爾（左）與托荒者里拉德（右）。（USA TODAY）