羽球》戴資穎中國頂超賽女單首輪打陳雨菲 明天下午3點45分登場

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界羽球球后戴資穎本週將在中國頂級超級系列賽登場，小戴女單首輪在明天（15日）下午3點45分遭遇中國19歲好手陳雨菲，朝個人今年第5座超級賽（包含頂級超級系列賽）女單冠軍之路前進。

戴資穎生涯與陳雨菲2度交手都是在今年，小戴在馬來西亞頂超賽8強纏戰3局勝出，亞錦賽8強則是直落二贏球，如今雙方將提前在首輪碰頭。

戴資穎生涯在中國頂超賽最佳成績為去年打進4強，此次首輪若能順利過關，次輪可望與江美慧上演「台灣內戰」，但小戴本次在籤表上半部，恐怕會遇上不少好手阻擾，8強可能碰上泰國依瑟濃，4強可能遇上上站在法國女單決賽的對手日本山口茜。

台灣男單一哥周天成首輪遇上地主選手黃宇翔，雙方過去交手兩次各取1勝，不過，前一次交手在今年澳洲公開賽，小天先拿1局情況，遭黃宇翔逆轉；此外，許仁豪碰上馬來西亞名將李宗偉、林祐賢遭遇日本坂井一將。

台灣男雙、女雙及混雙共有12組人馬在會內賽亮相，最受矚目的是日前在法國贏得首座超級賽冠軍的世界第7「雙李配」李洋／李哲輝，兩人能否再次寫下驚奇，至於男雙第8「雙麟配」陳宏麟／王齊麟及第10盧敬堯／楊博涵也都在明天登場。

戴資穎（資料照,BadmintonPhoto提供）