籃球》不老勇士鬥牛 前國手李雲光對陣名球評李亦伸

前籃球國手及資深媒體人今在示範賽中登場。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦不老勇士GO來今在台北市民族國中開打，不少資深球友齊聚一堂以球會友，執教超過一甲子高齡92歲的「籃球宗師」羅毓彪、前台灣男籃主帥李雲光及退役球星桑茂森、傅大武，今特別在交流賽中登場，讓觀眾一睹昔日名將的風采。

高掛球衣多年，今天難得重披戰袍登場，李雲光笑稱，自己已經很久不是場上「最幼齒的」，但籃球是不分年紀的運動，即便到了九十幾歲，只要還有熱情，一樣能夠上場。

台灣男籃將在24日參與世界盃資格賽，於和平籃球館主場迎戰澳洲，過去曾擔任國手，也執教過台灣男籃的李雲光說：「這次的比賽很有挑戰性，但對球員來說也是磨練的好機會，加上目前名單有田壘、曾文鼎等老將，相信實力更為提升。」他也呼籲球迷進場為自家好手加油。

此外，名球評李亦伸今也難得換上球衣大展身手，與其他媒體人組隊，迎戰退役國手，最後媒體隊小贏1分，他笑說：「非常珍惜和大家交流的機會，今天的對手有些是我的教練，也有採訪對象，開打前已經先跟他們說要讓一下。」

台灣男籃前總教練李雲光（左）、前幸福豹隊球員傅大武。（記者粘藐云攝）

資深媒體人陳志鴻（左）、資深教練羅毓彪。（記者粘藐云攝）

資深媒體人陳志鴻（左）、資深教練羅毓彪。（記者粘藐云攝）

台灣男籃前總教練李雲光（左）（記者粘藐云攝）

不老勇士GO來盃今在民族國中開打。（記者粘藐云攝）

不老勇士GO來盃今在民族國中開打。（記者粘藐云攝）