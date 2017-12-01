冬盟》受方克偉激勵 蔡友達盼苦熬出頭天

中職聯隊蔡友達。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕冬盟中職聯隊因陳重羽、陳重廷入伍服役，由富邦悍將捕手蔡友達和統一獅內野手潘彥廷遞補，蔡友達希望向今年中職年度最佳十人捕手和金手套得主方克偉看齊。

27歲的蔡友達是內野手出身，就讀大二在高英傑建議下改練捕手，2014年選秀義大犀牛以第6輪指名選進他，2015年蔡友達首次打冬盟，前天富邦總教練葉君璋打電話問他再次打冬盟意願，他認為之前在冬盟收穫很多，毫不考慮就答應。

蔡友達表示，前年第一次打冬盟沒經驗，所以不清楚方向是什麼，今年就知道自己要的是什麼，「這次主要是想加強蹲捕接球手感，以及掌控投手的投球節奏，因為各隊都很強，又是不熟悉的對手，也可磨練我在場上臨場反應和經驗。」

富邦隊友方克偉今年打擊率2成50、敲出8轟、阻殺率4成24，生涯拿下最佳十人捕手和金手套獎。2009年方克偉通過測試會，選秀第10輪才被兄弟象指名，苦熬多年，終於在29歲這一年打出一片天。

蔡友達和方克偉一樣，過去蹲捕資歷並不出色，蔡友達認為，方克偉這兩年下場機會多了，也成長很多，特別是場上觀察力很好，希望能以他為榜樣，成為攻守俱佳的捕手。

想要更上一層樓，蔡友達得先克服心魔，他說，「我是比較沒有自信的選手，葉總（葉君璋）也曾說過，以後要爭取更多上場機會，自己要更有信心才行。」本季蔡友達出賽37場，打擊率1成63、阻殺率3成14。

中職聯隊蔡友達（右）接受教練劉家豪（左）的捕手指導。（記者陳志曲攝）

中職聯隊蔡友達。（記者陳志曲攝）