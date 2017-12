〔體育中心/綜合報導〕勇士今天以125:115逆轉擊敗鵜鶘,不過卻傷了當家球星「萌神」柯瑞(Stephen Curry),他在第四節最後1分鐘扭傷右腳踝,提前離場據美媒指出,柯瑞離開休息室時得拄拐杖行走,接受X光檢查後,雖然非常腫脹,但無結構性損傷,所幸並無大礙,預計明天將接受MRI檢查評估傷勢。

柯瑞是在末節最後1分多鐘時,企圖抄走康寧漢(Dante Cunningham)傳給隊友的球,右腳不慎踩到摩爾(E'Twaun Moore)的腳翻船,隨即提前被換下場,一跛一跛的離開球場,表情相當痛苦。

柯瑞此役攻下31分、11助攻與5籃板,砍進5顆三分彈,生涯共累積2000顆三分球,成為史上第8位達成這項壯舉的球員。

Steph Curry just came out of the locker room on crutches pic.twitter.com/yEbAfE46dU