專訪》ahq Mountain談「黑道」爸爸：當初以為打電腦賺錢是詐騙

[1]從2013年踏入職業圈至今，Mountain已經打了五年之久。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕ahq《英雄聯盟》戰隊分部打野選手Mountain在今年世界賽表現亮眼，儘管隊伍連兩年在LMS賽區四季賽都跨不過閃電狼這堵高牆、無緣冠軍，但Mountain仍與閃電狼Karsa被視為「LMS前二打野」，踏入職業圈已屆5年的他，日前接受《自由電競》專訪，一談他的職業之路。

本名薛兆鴻的「Mountain」出生在一個「不平凡」的家庭，從小父母離異，Mountain跟著父親，但父親卻因混黑道而被關進監獄將近十年，因此他從小就是「隔代教養」、由爺爺扶養長大，或許也因為被迫快速成長，培養出他較為獨立的個性，但仍不減對於電玩的喜愛，以及未來想成為電競選手的夢想。

「最初是一個夢想，當我看到其他人站在舞台上、被歡呼，是一種我也想站上去的感覺。」儘管Mountain有這樣的夢想，但並不被爸爸所認同，甚至質疑「打電腦就有錢」根本是「詐騙」，不准他走向這條路。

[2]談到電競這個夢想，Mountain爸爸一度以為他是要去做詐騙。（記者陳耀宗攝）

或許也是因為與父親沒那麼親，個性較為獨立的Mountain下定要成為電競選手的決心後，從16歲開始就不跟家裡要錢，「我就說不會花你們的錢，我自己會養活自己」，父親便開始尊重他的選擇、不再反對。

Mountain說，18歲的他起初是加入一支較為正式的業餘團隊，也因為當時陣中缺打野，本來打中路的他便轉換路線，他還表示最初崇拜的偶像可是當時TPA的中路選手Toyz。

Mountain隨著這支業餘戰隊征討不少Garena所舉辦的賽事，包括甲組聯賽與網咖盃，他們更在後者賽事拿下冠軍，而甲組聯賽一直都只能拿到第二名，被問到還記不記得第一名是誰，Mountain說：「當然記得，是S5時ahq二隊成員，現在都沒在打了」。

談到正式踏入職業圈的契機，Mountain表示當時他遇到的貴人就是前任RNG總教練「風哥」Firefox，當時他在朋友隊伍打台港澳資格賽，「對面是五個職業選手，那一場我玩得很好，就被風哥給看中」。

「那時候原本要去TESL電競龍，可是後來解散了，所以我就沒有加入。」Mountain表示，當時風哥認為他很有潛力可以成為台灣前幾打野，就引薦進TPS讓「摸使」MiSTakE做測試，成為練習生，打GPL聯賽；隨後Mountain也曾經待過缺少打野位置的閃電狼，最終才轉到ahq任替補，並於S5春季賽末轉正，成為先發打野。

[3]或許最能讓父母認同兒女當電競選手的方式，就是實際讓他們看到一場好表現。（記者陳耀宗攝）

一直不認同兒子當電競選手的Mountain爸爸終於在ahq 2015年春季賽「老四逆襲」的三日季後賽來到現場觀看，看著兒子拿下冠軍後，才改觀轉而支持兒子，「他春季賽冠軍那次有來現場看，之後可能會覺得很驕傲，就開始很關注我，那是他第一次來看，來看一次後就懂了」。

Mountain還說，他爸爸看到兒子拿冠軍後，開始會follow他的賽事、上網看比賽、聽賽評如何評論他，打字很慢的Mountain爸爸甚至會打幾百字的簡訊給他，告訴他可能如何做才會讓團隊更好、克服缺點。

「他雖然不太懂LOL，但是看多也看懂了，就會一直告訴我要怎樣做會更好。」Mountain說，爸爸現在也會要他專注在現在做的事情，並多想一下未來要做什麼。

談到未來不當選手後想做什麼事，Mountain說，有機會希望能當賽評或是轉幕後做教練，「我對教導比較有興趣，從以前我就很喜歡教別人玩，尤其是我朋友，雖然他們有時候會覺得我很煩」他笑說，「我可能最少還會打一兩年，再長就看之後版本改動走向，或是能不能有更厲害的人把我替補掉」。

[4]如果未來哪天不當選手了，Mountain希望能轉教練或賽評。（記者陳耀宗攝）