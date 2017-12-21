MLB》馬林魚清倉大拍賣 大聯盟主席坦言事前不知情

基特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚新團隊接手後，為了節省薪資空間，季後進行大清倉，將國聯MVP史坦頓（Giancarlo Stanton）、高登（Dee Gordon）、歐蘇納（Marcell Ozuna）等主將交易出去，引起當地球迷不滿。大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）接受ESPN專訪時坦言，並不知道馬林魚新老闆會「拍賣」陣中明星球員，但也希望外界給球隊多一點耐心。

曼佛瑞說，先前新團隊要接手馬林魚時，他們沒有獲知會有拍賣球員的計畫，「我們不會介入球團營運層面的的決策，球團會做出決定，他們不需要說明、或經過我們批准。」

曼佛瑞表示，「我們批准一個資金雄厚的團隊來接手球隊，他們也像我們承諾會在南佛羅里達州帶來一支常勝軍，這通常是我們在球團交易案審查中會看的東西。」他說，「我們不會介入，像是你是否會在特定時間點交易球員X、或球員Y，我們也不會要求他們做出承諾。」

由於馬林魚大清倉引發球迷不滿，曼佛瑞對此說有感受到南佛羅里達州球迷們的憤怒，但也希望球迷們有耐心，「這個球隊有個公平的機會，向外界證明他們有長期贏球的能耐。」

曼佛瑞也舉2013年，當時選秀會前5順位選秀籤的球隊為太空人、小熊、洛磯、雙城、印地安人，這些球隊都在今年球季打進季後賽。

太空人在2011年至2013年分別輸掉106、107、111場，經歷重建後，今年奪得隊史首冠。曼佛瑞說，馬林魚會有陣痛期，他認為當時太空人也經歷很糟糕的賽季，「但這個過程最終讓他們成了贏家。」

大聯盟主席曼佛瑞。（資料照，美聯社）