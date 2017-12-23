棒球》高苑青棒OB賽 陳其邁、余政憲女兒現身

高苑青棒第5次舉辦OB賽，立委陳其邁、余政憲女兒余家蓁到場加油。（記者黃旭磊攝）

［記者黃旭磊／高雄報導］高苑青棒第5次舉辦OB賽（和製英語：Old Boy，棒球老童），職棒好手陳鏞基領銜，立委陳其邁到場，余政憲女兒余家蓁特地回國加油。

賽事今天（23日）下午在高苑工商第二校區棒球場舉行，藍隊學長、白隊學弟對抗，陳鏞基、羅錦龍、方昶詠及美國紅襪隊小聯盟林子偉、響尾蛇小聯盟黃暐傑及雙城小聯盟鄧愷威參賽，藍隊投手為高國輝、方昶詠，白隊為高國麟及楊晉豪，結果由白隊5:3擊敗學長，許基宏共擊出2支全壘打，其中一支是逆轉2分再見全壘打。

陳鏞基說，OB幫聚會，幾乎所有高苑畢業球員攜家帶眷到場，賽後晚宴以自助餐會方式舉行，讓老同學、學長學弟凝聚感情，懷念共同青少年時光。

賽事共打5局，過程精彩，藍隊2局先馳得點，白隊於5局下反攻，靠安打及高飛犧牲打得1分，3:3平手，許基宏在壘上有人情況下，敲出2分再見全壘打。

陳其邁將角逐高雄市長提名，利用週休假日勤跑行程，而余家蓁返國4 天，陪余政憲趕場高苑OB賽、HBL高中籃球聯賽。

余家蓁（右）特地回國打氣。（余政憲提供）

余家蓁為棒球及籃球加油。（余政憲提供）