MLB》自由市場冷卻 美媒點名這些明星簽大約表現差

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟自由市場交易靜悄悄，許多大咖球員仍沒有決定新東家，《紐約郵報》分析，過去有球隊砸大錢買有年紀的選手，但表現卻不如預期，這可能也讓球隊不敢貿然開大約買選手。

國民塞揚強投薛哲。（資料照，美聯社）

《紐約郵報》作家雪曼（Joel Sherman）指出，像是國民塞揚強投薛哲（Max Scherzer）在2015年初與國民簽下7年總值2.1億美元的大約，小熊萊斯特（Jon Lester）則是在2014年季後簽下6年1.55億美元的合約，這兩位投手表現都符合身價。其中，薛哲更是2016年、2017年國聯塞揚獎得主。

葛蘭基。（資料照， USA Today Sports）

該文分析，但像響尾蛇王牌葛蘭基（Zack Greinke）在2015年季後簽下6年2.065億美元的超大合約，2016年表現卻不盡理想，防禦率破4，上季表現才回穩，但葛蘭基的大約，讓球隊很難簽回馬丁尼茲（J.D. Martinez）、甚至是未來要留當家主砲高德史密特（Paul Goldschmidt）。

塞思佩德斯。（資料照，美聯社）



而大都會古巴好手塞思佩德斯（Yoenis Cespedes），他在2016年季後與大都會簽4年1.1億美元的合約，不過在去年受到傷勢影響，整季出賽81場，繳出17轟、42分打點、打擊率0.292的成績；另外，像是簽下7年1.55億美元的洋基日籍投手田中將大、巨人投手奎托（Johnny Cueto）在2015年季後簽6年1.3億美元的合約，這兩人有權在2017年季後都沒有跳出合約，這可能反映他們兩人的健康狀況，只能在自由市場上得到多少的價值。

普萊斯。（資料照，法新社）

紅襪投手普萊斯（David Price）在2015年季後簽7年2.17億美元的大型合約，但過去他兩個球季因傷影響表現，上季更一度轉戰從先發轉戰後援；即將滿38歲的老將普侯斯（Albert Pujols），他在2011年季後與天使簽10年2.54億美元的合約，未料他表現不佳，上季的整體攻擊指數（OPS）僅0.672是生涯最差。

齊默曼。（資料照，美聯社）



「小王子」費爾德（Prince Fielder）在2012年初與老虎簽下9年2.14億美元的合約，未料他因頸椎傷勢遭醫生告知無法再打球，在2016年宣布退休；小熊外野手海沃德（Jason Heyward）在2015年季後簽下8年1.84億美元的合約，但過去兩季表現欠佳，單季打擊率都未突破0.260；老虎投手齊默曼（Jordan Zimmermann）在2015年季後簽下5年1.1億美元的合約，但過去兩年表現不理想，上季戰績8勝13敗，防禦率高達6.08。

海沃德。（資料照，美聯社）



費爾德因傷退休。（資料照，USA Today Sports）