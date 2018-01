NBA》火上加油！ 爵士中鋒戈貝爾竟要聯盟開放打架

爵士中鋒戈貝爾。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕這兩天NBA火爆衝突場面不斷,爵士中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)就在推特上發文稱,希望聯盟能像NHL國家冰球聯盟,開放讓球員能在場上打架。

火箭隊後衛保羅(Chris Paul)昨天重返前東家快艇主場,場上兩隊多次發生衝突,葛瑞芬(Blake Griff)因與火箭亞里札(Trevor Ariza)槓上,雙雙遭驅逐出場,賽後更傳出火箭球員試圖「撂人」至快艇休息室理論;而今天的魔術艾佛拉羅(Arron Afflalo)、與灰狼別利查(Nemanja Bjelica)兩人大打出手,遭裁判驅逐出場。

戈貝爾在推特上發文說,「有時後我希望我們能像冰球的規則一樣,很多人在電視前面裝得很強悍,但根本不會打起來。」

冰球場上因常有肢體接觸,不時會有衝突出現,國家冰球聯盟不會在因為球員參與鬥毆而趕出場外,但只會以暫時離場等處罰方式,不過雙方鬥毆時球員必須放下球棍、脫手套才能打架,未能遵守相關規定就有可能遭到禁賽。

Sometimes i wish we had that hockey rule, too many guys acting tough for the TV. That wouldn't happen.