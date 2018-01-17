NBA》火上加油！ 爵士中鋒戈貝爾竟要聯盟開放打架

2018/01/17 15:29

爵士中鋒戈貝爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕這兩天NBA火爆衝突場面不斷，爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）就在推特上發文稱，希望聯盟能像NHL國家冰球聯盟，開放讓球員能在場上打架。

火箭隊後衛保羅（Chris Paul）昨天重返前東家快艇主場，場上兩隊多次發生衝突，葛瑞芬（Blake Griff）因與火箭亞里札（Trevor Ariza）槓上，雙雙遭驅逐出場，賽後更傳出火箭球員試圖「撂人」至快艇休息室理論；而今天的魔術艾佛拉羅（Arron Afflalo）、與灰狼別利查（Nemanja Bjelica）兩人大打出手，遭裁判驅逐出場。

戈貝爾在推特上發文說，「有時後我希望我們能像冰球的規則一樣，很多人在電視前面裝得很強悍，但根本不會打起來。」

冰球場上因常有肢體接觸，不時會有衝突出現，國家冰球聯盟不會在因為球員參與鬥毆而趕出場外，但只會以暫時離場等處罰方式，不過雙方鬥毆時球員必須放下球棍、脫手套才能打架，未能遵守相關規定就有可能遭到禁賽。

魔術、灰狼今天賽事發生衝突。（美聯社）

國家冰球聯盟常有打架衝突。（資料照，美聯社）

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