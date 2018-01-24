NBA》詹皇三萬分紀錄之夜 騎士不敵馬刺吞2連敗

詹姆斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今主場迎戰騎士的比賽，「詹皇」詹姆斯（Lebron James）在本場比賽達成生涯3萬分，不過馬刺靠著艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）攻下全場最高30分8籃板帶領下，終場以114：102擊敗騎士，賞給騎士2連敗。

詹姆斯今天在首節末段命中3分球，以33歲又24天成為聯盟史上最年輕3萬分的球員，不過在今天紀錄之夜騎士卻打的不理想。包括I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）及J.R.史密斯（J.R. Smith）命中率都不佳，I.湯瑪斯9投3中拿下14分，J.R.史密斯4投0中得分掛蛋。

反觀馬刺禁區有艾德瑞吉坐鎮，給予騎士禁區極大壓力，而兩名年輕球員包括新主控D.穆雷（Dejounte Murray）及K.安德森（Kyle Anderson）今日都有超水準表現，兩人都繳出「雙十」成績。

D.穆雷在進攻部分不斷殺入禁區取分，單場更是抓下10籃板其中4個是進攻籃板，在防守方面更是拿到7次抄截，拿下19分10籃板3助攻7抄截。K.安德森則有10分12籃板5助攻的成績。

騎士方面詹姆斯拿下全隊最高28分9籃板7助攻，洛夫（Kevin Love）貢獻10分11籃板「雙十」成績。

艾德瑞吉。（美聯社）