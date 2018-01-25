電競》陳柏壽：今年LOL轉播權利金超過台所有職業運動

Riot Games日前才與昱泉國際簽訂LMS轉播合約，行銷與電競總監陳柏壽（右）認為是一大里程碑。（資料照／Garena提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕104人力銀行昨（24）日舉辦「電競不一樣」並公布電競產業數據，現場邀請《英雄聯盟》開發商Riot Games行銷與電競總監陳柏壽分享電競發展歷程，他以LOL台港澳賽區轉播權為例，早期把電競內容拿給電視台轉播，對方還要收上架費，直到去年才慢慢扭轉觀念，認為電競是有資產內容，今年轉播權利金更是超過台灣所有職業運動、超過中職、SBL，「這是非常大的里程碑」。

陳柏壽進一步指出，過去轉播權沒人重視，一直到去年才慢慢有些平台願意正視電競內容是有價值的內容，在獲得轉播權利金後，Riot Games也將與各戰隊、選手分享，「我們想把整個產業鏈，經濟體系做到永續經營的價值」。

隨著電競產業持續發展、可說是求才若渴，陳柏壽舉例，過去兩年Riot Games一直在找一個電競職缺，用盡所有辦法，兩年來面試超過100人，其中有台、政、交大，甚至是美國長春藤名校，但能過第一關的10個不到一個人，但條件其實很簡單，只要愛玩遊戲、核心玩家、有看電競，經過重重關卡，能到達最後一關的，兩年來只有一個人，可見電競人才多麼缺乏。

陳柏壽也說，LOL戰隊今年開始得到非常多助力，美國是NBA球隊、南韓是電信公司、台灣是很多大明星參與，如周杰倫、余文樂、黃立成、施文彬等，都是讓產業更活絡的因素，「在場各位不再需要認為進電競是一件多麼羞於啟齒的事」，這是有數據支撐的產業，過去很多不被看好的人都已經是業界翹楚，在中國只要是稍為會做電競絕對是大家搶著要。

「今年做電競絕對是不會後悔的事情。」陳柏壽說，近年很多產業，如信用卡、金融公司、賓士也都加入電競，目的是為讓品牌年輕化，「他們知道電競族群就在年輕人身上，不可能再靠年齡層大的人來支撐整個市場，電競趨勢還會延燒非常久」。