高爾夫》鳳凰城公開賽明登場 台灣好手潘政琮捲土重來

〔記者趙新天／綜合報導〕總獎金690萬美元（約台幣2億284萬元）的Waste Management鳳凰城公開賽，台灣時間明天深夜開打，日本好手松山英樹連續兩年打到延長賽勝出，今年將挑戰美巡賽7年來首次3連霸紀錄。

松山英樹2015年以1桿之差並列第2，2016年延長賽擊敗佛勒奪冠。去年則是加賽後擊敗辛普森。

今年松山英樹的競爭對手不少，包括去年FedEx Cup年度總冠軍J.湯瑪斯、目前積分領先的卡載爾和世界排名第2的西班牙朗姆。另外，同樣出身亞歷桑納州大的左手名將米寇森，今年將是第29次出賽，追平賽史紀錄，他曾拿下3次冠軍。

潘政琮去年未能晉級決賽，今年帶著更成熟的態度重返鳳凰城，賽前他還先修剪了頭髮，要帥氣一點登場。

尤其是在標準桿3桿的第16洞，這洞每年都吸引數以萬計的球迷圍觀，這幾年主辦單位把這個短洞周邊直接搭起大看台，可容納超過2萬名球迷欣賞每1組選手在這個短洞的表現。

在這洞開球根本變成作秀表演，球若打上果嶺會贏得如雷掌聲和歡呼；萬一失手沒上果嶺，會飽受噓聲。若是打出一桿進洞，觀眾就完全瘋狂了，飲料瓶和塑膠杯滿天飛，球員也格外喜歡這個短洞的氣氛。

潘政琮為球迷簽名。（取自潘政琮官方臉書）

美巡賽還有洗衣服務。（取自潘政琮官方臉書）

鳳凰城公開賽的場地。（取自潘政琮官方臉書）

鳳凰城公開賽的場地。（取自潘政琮官方臉書）

鳳凰城公開賽的場地。（取自潘政琮官方臉書）

鳳凰城公開賽的場地。（取自潘政琮官方臉書）