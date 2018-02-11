MLB》達比修有終於簽了！小熊砸36.6億肥約網羅

達比修有將改披小熊戰袍。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場最大咖達比修有總算簽了！如不少外媒臆測，達比修有約定小熊，雙方談妥6年1.26億美元（約新台幣36.6億）加盟，等待體檢通過正式簽約。

達比修有這紙合約，是目前休賽期最大張，除了如願簽下長約，還附帶激勵獎金，推估總價值達1.5億美元，另有跳脫條款和拒絕交易條款。

達比修有被評估為自由市場最大咖球員，包括遊騎兵、道奇、洋基、雙城、太空人、釀酒人和小熊皆在休賽期連繫過他，據《ESPN》統計，達比修有是小熊史上第4位、近4季第3位以超過1億美元合約網羅的自由球員，小熊在2014、15年分別以6年1.55億和8年1.84億網羅萊斯特（Jon Lester）和海沃德（Jason Heyward）。

合約消息一出爐，小熊捕手康崔拉斯（Willson Contreras）很快在推特上表示歡迎和接捕達比修的球的期待。達比修有生涯平均每9局飆出11K，是大聯盟史上超過100次先發的投手中效率最高，甚至領先強森（Randy Johnson）和塞爾（Chris Sale）的10.6K。

趕在春訓前談好約，達比修有預計將取代阿里耶塔（Jake Arrieta），加入萊斯特、韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）、昆塔納（Jose Quintana）和查特伍德（Tyler Chatwood）的先發陣容中。

小熊連續3年打進國聯冠軍賽，2016年拿下世界大賽冠軍，終止自1908年起從未奪冠的「山羊魔咒」，不過去年敗給達比修當時效力的隊伍道奇，無緣挑戰連霸。然而首次在世界大賽亮相，達比修有成績不盡理想，對太空人還創下史上第2位投手2次先發投不滿4局的紀錄。