NBA》克服末節落後13分逆轉馬刺 爵士豪取十連勝

新人米契爾砍25分，助爵士奪10連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近況火熱的爵士，今天在自家主場靠新人米契爾（Donovan Mitchell）砍下25分，英格斯（Joe Ingles）也得20分，助爵士以101：99擊敗馬刺，豪取10連勝，戰績暫居西部第十。

爵士在末節剩下9分29秒一度落後達到13分，但之後展開大反攻，英格斯、米契爾連投進三分追成87平，兩方互有往來，雖然馬刺一度在倒數47.1秒還握有1分領先，爵士靠米契爾關鍵跳投得分，之後馬刺老將吉諾比利（Manu Ginobili）切入籃下時掉球，最後一擊也沒有進，讓爵士驚險贏球。

米契爾全場28投9中，拿下25分、7籃板、5助攻、3抄截，這是他連續三場得分至少有25分；英格斯13投7中，有20分、7籃板、5助攻；菲佛斯（Derrick Favors）19分、7籃板，剛轉隊來的克勞德（Jae Crowder）有14分，戈貝爾（Rudy Gobert）10分、11籃板。

馬刺方面，K.安德森（Kyle Anderson）16分，P.加索（Pau Gasol）15分、15籃板、6助攻，D.格林（Danny Green）13分，D.穆雷（Dejounte Murray）、貝坦斯（Davis Bertans）各拿12分，洛維涅（Joffrey Lauvergne）10分。

馬次團隊投籃命中率45.2％，但團隊三分25投6中，命中率僅24％；而爵士團隊投籃命中率42.2％，團隊三分24投11中，有45.8％的高命中率。

英格斯得20分。（美聯社）

P.加索（右）有15分、15籃板的表現，但球隊仍輸球。（美聯社）