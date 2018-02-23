MLB》拍定裝照被誤當投手 5屆明星游擊手高EQ化解尷尬（影音）

杜洛威斯基被攝影師誤當成投手。（取自記者推特）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥明星游擊手「兔肉」杜洛威斯基（Troy Tulowitzki）上季因傷提前關機，缺陣近百場比賽，今在球隊媒體日竟被攝影師誤認為投手，兔肉不但沒有糾正，還正經八百地「配合演出」，逗趣模樣全被記者拍下引發熱烈迴響。

杜洛威斯基一開始面對鏡頭，認真擺出準備投球的預備姿勢，完全沒發現自己出包的攝影師，還比出手勢要杜洛威斯基換邊，轉成側面繼續拍，一位記者全程錄影放上推特，哭笑不得表示：「這位攝影師以為杜洛威斯基是投手嗎？Tulo沒有糾正他、還配合演出。」

The photographer thinks Tulo is a pitcher??!! Tulo doesn’t correct him and obliges..shhhhhhhhhh #PhotoDay pic.twitter.com/3GlKtmDZPY — Hazel Mae （@thehazelmae） 2018年2月22日

藍鳥官方推特隨後也上傳一段影片，只見杜洛威斯基更「入戲」了，不只預備動作，還對著攝影師完整做了抬腳、跨步、作勢把球投出，煞有其事地定格在出手位置，讓攝影師拍個夠。推特搞笑寫道：「第一步、讓他們相信你是一個投手，第二步、以投手之姿完成拍攝，第三步、裝沒事地走開，幹得好，Tulo！」

Step 1: Convince them you're a pitcher

Step 2: Complete the shoot as a pitcher

Step 3: Walk off like it's normal



Well played, Tulo! pic.twitter.com/2Mow62i4tw — Toronto Blue Jays （@BlueJays） 2018年2月22日

影片上傳後引發熱烈迴響，網友除了哭笑不得、大笑反應，也有很多創意回覆：「跪求那張照片！」、「我要投手Tulo的菜鳥球員卡！」、「我願意付錢看Tulo投球」、「不知道耶、現在輪值是有缺啦。」藍鳥先發史卓曼 （Marcus Stroman）也起鬨在推特分享影片，自豪喊話：「我教的！」

也有球迷關心杜洛威斯基會不會其實很受傷，留言聲援：「好、這是很有趣，但是講真的，那個攝影師完全不認識藍鳥隊。」、「那個攝影師是誰！連我的4歲兒子都認識Tulo！」、「今天是只有投捕報到嗎、如果是我就原諒你！」、「如果攝影師知道眼前這傢伙年薪百萬，包準嚇傻。」

33歲的杜洛威斯基於2006年被洛磯在首輪挑中，效力近10年成為球隊看板球星，曾連5年入選明星賽，連2年包辦金手套與銀棒獎，2015年季中無預警被交易到藍鳥，讓杜洛威斯基相當難過，上季傷情不斷被迫提前關機，整季只打66場比賽。杜洛威斯基生涯在大聯盟出賽1251場全擔任游擊手，不曾以投手身分投球。

杜洛威斯基幽默配合演出。（資料照，美聯社）