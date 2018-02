MLB》拍定裝照被誤當投手 5屆明星游擊手高EQ化解尷尬（影音）

杜洛威斯基被攝影師誤當成投手。(取自記者推特)

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥明星游擊手「兔肉」杜洛威斯基(Troy Tulowitzki)上季因傷提前關機,缺陣近百場比賽,今在球隊媒體日竟被攝影師誤認為投手,兔肉不但沒有糾正,還正經八百地「配合演出」,逗趣模樣全被記者拍下引發熱烈迴響。

杜洛威斯基一開始面對鏡頭,認真擺出準備投球的預備姿勢,完全沒發現自己出包的攝影師,還比出手勢要杜洛威斯基換邊,轉成側面繼續拍,一位記者全程錄影放上推特,哭笑不得表示:「這位攝影師以為杜洛威斯基是投手嗎?Tulo沒有糾正他、還配合演出。」

The photographer thinks Tulo is a pitcher??!! Tulo doesn’t correct him and obliges..shhhhhhhhhh #PhotoDay pic.twitter.com/3GlKtmDZPY

藍鳥官方推特隨後也上傳一段影片,只見杜洛威斯基更「入戲」了,不只預備動作,還對著攝影師完整做了抬腳、跨步、作勢把球投出,煞有其事地定格在出手位置,讓攝影師拍個夠。推特搞笑寫道:「第一步、讓他們相信你是一個投手,第二步、以投手之姿完成拍攝,第三步、裝沒事地走開,幹得好,Tulo!」

Step 1: Convince them you're a pitcher

Step 2: Complete the shoot as a pitcher

Step 3: Walk off like it's normal



Well played, Tulo! pic.twitter.com/2Mow62i4tw