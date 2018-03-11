HBL》滬江一姊蘇嘉嫻變身女柯瑞 率隊連兩年逆轉奪季軍

滬江蘇嘉嫻（中）射穿永仁防線。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽今日繼續在台北小巨蛋開戰，女子組滬江高中連兩年在季軍戰上演逆轉秀，此次靠著一姊蘇嘉嫻在第三節大爆發，並在末節最後34秒連拿5分，以71：66氣走永仁高中，連2年用逆轉戲碼及連3屆奪女子組季軍。

永仁高中昨在首節取得15分領先，最終卻被南山高中逆轉，痛失進擊冠軍戰門票。這回永仁面對滬江，在第一節仍最多握有12分領先，但第二節遭對手逆轉超前1分，好在後頭有回穩，以28：24領先進入下半場。

易籃後，蘇嘉嫻單節大爆發，個人貢獻3顆三分球，率隊單節打出28：17攻勢，在前三節打完，反倒帶著52：45領先優勢。永仁雖在末節最後1分追至2分落後，卻始終欠缺一口氣，且蘇嘉嫻又先在34.52秒關鍵上籃，即便永仁一度有機會扳平戰局，卻發生失誤，蘇嘉嫻還錦上添花投進壓哨三分球，硬是將勝利收下，逼得永仁得接受連兩戰在小巨蛋遭逆轉的殘酷事實。

滬江自上屆17分落後逆轉南山贏得季軍後，今年照樣克服首節逆勢，連3屆拿到季軍。蘇嘉嫻是逆轉頭號功臣，她投進4顆三分球，攻下29分，吳亞庭11分、宋妤涵11分、許玟瑄10分、曾婉如9分

永仁新人后熱門人選鄭慧慈繳出21分及20籃板，禁區一姊吳瑋茹13分、許可微16分、許可欣9分，不過，陣中頭號射手林佳蓉昨飆進24分，此仗卻13投皆墨，僅靠罰球拿1分，團隊全場僅投進1顆三分外線，成為戰敗主因。

滬江蘇嘉嫻（記者林正堃攝）

滬江蘇嘉嫻與永仁連怡雯。（記者林正堃攝）

滬江宋妤涵後仰跳投（記者林正堃攝）



永仁莊家淯上籃得分。（記者林正堃攝）

