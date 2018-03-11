LOL》LMS第六週數據公布 閃電狼蛇蛇獲選「本週之星」

第六週「本週之星」由閃電狼輔助選手蛇蛇獲得。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽本週進入第七週賽事，Garena也在昨（10）日釋出第六週數據統計，該週的「本週之星」由閃電狼輔助選手蛇蛇獲得，他四局賽事中打出2殺0.5死10.5助攻的25 KDA，加上74.6%擊殺參與率，可說是相當驚人的數據。

選手統計部分，最高KDA前三為：閃電狼Moojin（30）、閃電狼蛇蛇（25）、閃電狼Hanabi（22），全由閃電狼包辦；最多擊殺為：閃電狼Betty（25）、JT FoFo（25）、GRX Wuji（22）；最多助攻則為：GRX Koala（44）、閃電狼蛇蛇（42）、JT Ysera（42）。

第六週選手統計。（取自Garena）

最高擊殺參與率前三為：AFR Zest（87.8%）、M17 Taizan（85.7%）、HKA Chawy（83.9%）；最多每分鐘拆除偵查守衛前三為：M17 Move（0.97）、GRX baybay（0.75）、JT Breaker（0.73）；最多每分鐘傷害輸出則是閃電狼Betty（764）、AFR DalKa（762）、GRX Stitch（716）。

英雄出場統計，最多選用英雄以史瓦妮（13）獨居榜首，阿祈爾、布郎姆與史加納則是以9次並列第二，剛普朗克、鄂爾、雷茲、塔莉雅與崔絲塔娜都以8次列為第三；最多禁用英雄依舊以柔伊（17）為首、隨後為卡蜜兒（12）、剎雅（11）；最高勝率英雄有兩隻百分百，分別是卡莎碧雅、剎雅，接著是札克（80%）、布郎姆（78%）。

第六週英雄出場統計。（取自Garena）