WSBL》林育庭修正缺失 今飆生涯新高分率國泰6連勝

國泰林育庭上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕第13季WSBL女子超級籃球聯賽，經過逾1個月休兵，今日在板橋體育館重燃戰火，首場由衛冕軍國泰對上中華電信，國泰當家前鋒林育庭手感熱得發燙，攻下WSBL生涯新高30分，率隊以81：57大勝電信，戰績12勝1敗，持續坐穩聯盟首位。

電信是本季唯一擊敗過國泰的隊伍，不過，國泰此仗展現主宰力，全場都處於領先，林育庭更是在比賽初期就發現投籃感覺不錯，上半場就攻下全隊最高11分，下半場她持續發威，全場出手23次命中14球，包括2顆三分球，拿到生涯新高30分，外帶5籃板、5助攻與3抄截。

林育庭透露，上階段自己在場上出現較多的錯誤，有透過休賽季進行調整，此仗在場上對於傳球、進攻拿捏更好，且在場上就發現投籃感覺不錯，並把握住得分機會。

即便提前知道自己手感極佳，林育庭仍是在第四節下場休息後，才發現自己打破生涯新高，她說：「其實有點意外耶，都要感謝隊友有把球傳給我。」

國泰林育庭。（記者林正堃攝）

國泰黃英利與電信黃湘婷爭球。（記者林正堃攝）

電信王維琳籃下勾射得分。（記者林正堃攝）

國泰楊晴籃下勾射得分。（記者林正堃攝）

電信王俐云拋投得分。（記者林正堃攝）

電信王維琳在國泰藍浩語身後搶下籃板球。（記者林正堃攝）