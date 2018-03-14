足協理事長改選不民主？ FIFA來信建議足協暫停選舉

高雄市足球委員會主任委員劉世芳（右）、足球協會副理事長龔元高召開記者會，出示國際足球總會（FIFA）信件，並呼籲足協暫停17日的改選業務。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕高雄市足球委員會主委劉世芳、足球協會副理事長龔元高今召開記者會，出示國際足球總會（FIFA）發函給我國足協信件，信中要求足協暫停17日進行的改選業務，待FIFA及亞洲足球聯盟（AFC）代表團抵達台灣，再重新公布選舉時間。

足協預計17日進行理事長改選，有意參選理事長的民進黨大老邱義仁，因不是足協會員，是否具參選資格，引發協會內部兩方人馬爭論不休。

龔元高眼見改選日期迫在眉睫，便多次詢問FIFA對於足協改選事宜的看法，昨日他隨即收到信件，並決定在今日將信件公布。

劉世芳、龔元高認為，FIFA秘書長薩穆拉（Fatma Samoura）9日針對我國足協選舉一事發函，並寄信給現任足協秘書長陳威任，結果這份文件只有秘書長本人知道，其餘理監事、會員都無人知悉。

FIFA這封信件指出，FIFA是個嚴謹組織，協會必須舉辦公平、民主、透明選舉，根據FIFA章程第19條第2款的規範，「會員協會章程必須規範一套民主的選舉程序，確保選舉不被操控。」

FIFA在檢視各方資料後，認定我國足協現階段進行改選並非民主、有秩序、公平和透明的選舉，他們建議足協暫停選舉工作，屆時會派員及AFC成員來台灣，評估整體選舉狀況再做定奪。



劉世芳強烈要求17日會員大會、理事長選舉要延期，否則選舉結果若無法被FIFA接受，會傷害我國足協形象，他們會將此信送交體育署，讓體育署瞭解。

此外，陳威任表示，協會稍後會發聲明稿說明。

FIFA寄給我國足協信件（記者林岳甫攝）