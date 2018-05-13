日職》生涯首轟就棒打松坂，巨人新秀：「永生難忘！」

23歲的巨人新秀吉川尚輝，從松坂大輔手中敲出生涯首轟。（取自讀賣巨人推特）

〔記者倪婉君／綜合報導〕面對日職傳奇投手松坂大輔投過來的第2球，23歲的巨人新秀吉川尚輝就轟出生涯首轟，他賽後表示，一輩子也不會忘記這一轟。

松坂大輔今代表中日龍在東京巨蛋先發，但對巨人前兩棒都「挨打」，投出的第1球就被1棒坂本勇人敲安，接著對2棒吉川尚輝先投出壞球，接下來133公里的卡特球就挨轟。松坂投到第3局就因右腿不適提前退場，繼2009年經典賽再度踏上東蛋投手丘的經驗並不美好。

但對吉川來說，卻是永生難忘的美好回憶，他今天擔任巨人先發2棒二壘手，生涯首轟就從松坂手中敲出，他賽後直呼：「我想我一輩子都忘不了。」

吉川是前年日職選秀巨人第1指名，去年底來台參加冬季聯盟比賽，當時提到來年目標就說：「目標在一軍待滿一整季並擔任先發。」