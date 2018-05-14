LOL MSI》「第二輪」歐洲靈氣依舊 FNC賞給閃電狼首敗

歐洲FNC賞給閃電狼首屆首敗。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》MSI季中邀請賽14日進入小組賽第四日賽程，賽前六連勝的閃電狼面對歐洲Fnatic，上回輸掉比賽的FNC這次做足功課，選出卡蜜兒分推突圍，儘管閃電狼擁有較多擊殺，但關鍵兩條巴龍都被偷走，最終吞下首敗，「第二輪」的歐洲靈氣依舊靈驗，但閃電狼依舊以六勝一敗，穩居小組賽龍頭。

賽後，FNC中路選手Caps受訪表示，讓閃電狼吞下首敗感覺很好，不過過程還是有些地方沒有處理得很好。此外他也說，此役考量就是要在打野位壓制對手，下路組合並不是思考重點，但本場打得不是很好，只好去賭巴龍50-50的機會，兩次都順利偷下。

本場閃電狼選擇以趙信對抗FNC歐拉夫，再讓Betty拿出伊澤瑞爾對抗Rekkles希維爾，中路則是柔依與塔莉雅的對決。開局柔依就在對方六鳥擊殺塔莉雅取得首殺，但FNC也策劃三人上路塔殺收下鄂爾，隨後柔依又上演單殺秀，提前在中路打出破口，但首塔還是由FNC拿下。

12分鐘FNC在下路靠著貪啃奇傳送開戰並打出1換2，在前期打出些許優勢，塔莉雅與歐拉夫不斷遊走持續給予壓力，閃電狼掌握時間差拿下小龍，再靠轉線反倒取得三外塔，接著又抓到分推的卡蜜兒，逐漸彌平劣勢。

23分鐘閃電狼假開巴龍真蹲人，成功抓下貪啃奇，但此時卡蜜兒已經打進自家拆掉兵營，加上巴龍被歐拉夫搶下，閃電狼兩面皆輸。藉由這波神偷巴龍，FNC再度吹起反攻號角，不過閃電狼成攻抓到對方兩員，舒緩防線壓力。

30分鐘閃電狼再度單抓貪啃奇成功，打算開巴龍逼團，但巴龍再度被歐拉夫偷走，儘管閃電狼轉中推倒二塔，但被FNC築牆圍堵反抓，打出一波0換3，FNC直接進攻閃電狼主堡，成功在34分鐘逆轉獲勝。