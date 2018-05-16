全國羽球團體錦標賽 西螺國中二連霸

西螺國中羽球隊，在全國羽球團體錦標賽拿下二連霸。（記者詹士弘攝）

〔記者詹士弘／雲林報導〕西螺國中羽球隊展現強大壓制力，在全國羽球團體錦標賽獲得二連霸佳績，其中廖柏翔也在今年全中運也拿下個人銀牌，並被列入中華奧會運動菁英育才計畫，6名參賽選手中，已有4人被高中學校挖角，西螺國中羽球隊未來會繼續在羽球界發光發熱。

「不是冠軍獎盃，不要拿回來！」教練廖文彥表示，西螺國中台灣羽球選手的搖籃，實力有目共睹，但上月全中運團體賽，卻因戰術判斷失誤，連前八強都未闖入，許多選手哭著回雲林，所以這次教練及選手誓言雪恥，全國羽球團體錦標賽一定要衛冕成功。

西螺國中校長許美珠表示，西螺國中羽球隊選手來自文昌、中山及僑真國小，素質極佳，教練廖文彥、蔡文心、廖俊傑的指導，防護員的保護，減少選手受傷的機會，加上選手的苦練，才能打出亮眼的成績。

選手廖柏翔小學2年級就開始打羽球，在今年全中運拿下個人銀牌，身高已超過180公分，也列入中華奧會運動菁英育才計畫，未來前景無限；張凱翔、曾秉強在雙打表現也相當傑出，目前球隊有4人是現役國手。

廖柏翔的阿公廖學溢表示，他一路陪伴孫子打羽球，練球都由他親自接送，孫子練球辛苦，廖柏翔禺而會抱怨全身痠痛，他故意說「不要練了」，孫子反而更加堅持下去，他則默默的為孫子準備藥草浸泡，解決痠痛，以行動作他最堅強的後盾。

西螺國中羽球隊，在全國羽球團體錦標賽拿下二連霸。（記者詹士弘攝）

西螺國中羽球隊，在全國羽球團體錦標賽拿下二連霸。（記者詹士弘攝）

西螺國中羽球隊，在全國羽球團體錦標賽拿下二連霸。（記者詹士弘攝）