韓職Live》王維中吞本季第7敗 NC恐龍慘遭完封

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E NC恐龍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 SK飛龍 0 1 0 1 0 1 0 0 X 3 10 1

第九局

NC恐龍打線依舊無法突破SK飛龍的投手群，最終0：3慘遭完封，王維中吞下第7敗。

第八局

SK飛龍Angel Sanchez退場，NC恐龍還是沒能攻下分數。

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第七局

NC恐龍又是一次三上三下結束第7局攻勢。

第六局

6上，朴珉宇滾地球遭到刺殺，盧珍赫敲安上壘，羅成範敲出左外野方向安打，NC恐龍攻占一、二壘， X.Scruggs擊出雙殺結束該局攻勢。

6下，首名打者崔廷遭到三振，金東燁揮棒落空吞K，王維中本場比賽第7K，李宰元轟出陽春砲，王維中被換下場，5.2局失3分，沒有優質先發，而且還是敗投候選。

第五局

5上，姜眞成敲安，金燦亨擊出飛球遭接殺，尹粹康擊出雙殺打，形成三上三下。

5下，盧壽匡吞K，這是王維中本場比賽第5K，金聖賢擊出三壘方向滾地球遭到刺殺，J.Romak擊出右外野飛球遭到接殺，5局結束，王維中韓職生涯百局達陣。

第四局

4上，權熙東敲安，兩出局攻占一壘，不過李沅宰敲出左外野方向飛球遭到對手美技接殺，結束NC該局攻勢。

4下，首名打者金東燁敲出內野安打，李宰元擊出三游方向的滾地球，但守備員並沒有攔到形成安打，下一棒尹晶右擊出雙殺打，但三壘跑者跑回來得分，下一棒羅州煥擊出飛球，沒想到外野手羅成範疑似因燈光緣故沒看到球，球落地形成安打，王維中三振金杠珉化解危機。

第三局

3上，Sanchez送出三上三下。

3下，盧壽匡擊出滾地球出局，金聖賢四壞保送上壘，還靠盜壘上到二壘，不過，盜壘過程中卻發生碰撞，朴珉宇跳起來嘗試接球，金聖賢滑向二壘時，頭盔重擊對手「跨下」。



王維中面對對手中心棒次，接連用三振解決強棒J.Romak和崔廷，順利化解危機。

第二局

2上，李沅宰吞K，姜眞成擊出滾地球遭到刺殺，金燦亨同樣擊出滾地球遭到刺殺。

2下，崔廷敲出三壘方向的二壘安打，王維中三振金東燁，李宰元擊出右外野飛球遭到接殺，尹晶右敲安帶有一分打點，並靠著盜壘上到二壘，羅州煥靠四壞保送上壘，金杠珉擊出左外野深遠飛球遭到接殺，形成第3個出局數。

第一局

1上，NC第二棒盧珍赫敲安，下一棒羅成範打出左外野方向安打，打者攻佔一、二壘，X.Scruggs中外野飛球遭到接殺，權熙東遭到三振，NC留下2個殘壘。

1下，盧壽匡擊出滾地球出局，王維中只花一顆球就抓到一個出局數，面對下一棒金聖賢被敲出中外野方向安打，不過J.Romak擊出雙殺打，結束這個半局。

〔體育中心／綜合報導〕王維中休息7天後再度登板，今天前進客場踢館，韓職生涯首度對上SK飛龍，對手派出當家王牌Angel Sanchez。

王維中本季16場先發、累計6勝6敗，防禦率3.68，Sanchez為7勝3敗，防禦率3.42。

NC恐龍先發打序

1 朴珉宇

2 盧珍赫

3 羅成範

4 X.Scruggs

5 權熙東

6 李沅宰

7 姜眞成

8 金燦亨

9 尹粹康

SK飛龍先發打序

1 盧壽匡

2 金聖賢

3 J.Romak

4 崔廷

5 金東燁

6 李宰元

7 尹晶右

8 羅州煥

9 金杠珉